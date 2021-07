CESANO BOSCONE. GRAVE INCIDENTE TRA MOTO E MONOPATTINO IN VIA GRANDI, TRE FERITI – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 2 luglio 2021 – Sono durati oltre la mezzanotte di oggi i rilievi da parte delle forze dell’ordine e i soccorsi ai tre feriti di un grave incidente stradale, avvenuto ieri sera intorno alle ore 22.45, lungo la via Achille Grandi all’altezza con l’incrocio con via Cavour.

Una Honda TMax, con a bordo una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 26 anni, entrambi di Cesano, si è scontrata con un monopattino, condotto da un 23enne di origine inglesi.

I feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario di un’automedica e da quello di due ambulanze e sono stati trasportati, due, quelli a bordo della moto, in codice verde al San Paolo, mentre, il conducente del monopattino in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano.

Stando ad una prima ricostruzione. non ufficiale, e in base a delle testimonianze, la moto, mentre percorreva la via Grandi, in direzione Milano, in un tratto di strada con segnaletica stradale orizzontale deteriorata (come la linea di mezzadria e le strisce pedonali non visibili) a velocità sostenuta, si è improvvisamente trovata il monopattino, che proveniva da via Cavour e aveva incominciato ad attraversare la via Grandi, in prossimità delle strisce pedonali.

Ma, il conducente del monopattino, improvvisamente, forse per lo spavento, anzichè completare l’attraversamento ha fatto inversione ad U, tornando verso via Cavour.

Il conducente della moto, contemporaneamente, nonostante un lunga frenata, (misurata poi, in 14,80 metri), ha fatto di tutto per evitare il monopattino, addirittura lasciando la moto per evitare l’impatto con il monopattino e non avere conseguenze più gravi, per se e la passeggera.

Ma, purtroppo, la moto ha centrato in pieno il monopattino, travolgendolo, in quanto il conducente del monopattino è tornato indietro, inaspettatamente. Se avesse continuato l’attraversamento, si sarebbe forse evitato l’impatto tra i due mezzi

L’impatto è stato molto violento: entrambi i mezzi hanno terminato la corsa ad oltre 25 metri dal punto dello scontro, in mezzo alla carreggiata, davanti ad un bar tabacchi. Fortunatamente, in quel momento nessuno attraversava la strada o transitava con veicoli o a piedi.

I due occupanti della moto, erano nel frattempo caduti a terra, riportando escoriazioni su gran parte del corpo e contusioni. Il ragazzo’inglese, invece, è stato colpito in pieno dalla moto e ha riportato gravi ferite agli arti inferiori oltre a diverse contusioni.

Ma, saranno sono i rilievi ufficiali, a chiarire del tutto la verità di quanto avvenuto.

Un incidente che evidenzia, oltre al rispetto del codice della strada da parte di ogni conducente, da un lato la condizione di alcune strade cittadine, dall’altro la necessità di regolamentare assicurativamente i monopattini.

V. A.