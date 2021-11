CESANO BOSCONE. PIANTATI 100 ALBERI PER OGNI NUOVO NATO

(mi-lorenteggoo.com) Cesano Boscone 13 novembre 2021 – Questa mattina, nell’ambito della rassegna di eventi dedicati all’ambiente Cesano Green, al Parco Aldo Moro si è svolta l’iniziativa “Un albero per ogni nuovo nato”, promossa dall’amministrazione insieme all’associazione Selva Urbana, a cui hanno partecipato il sindaco Simone Negri, l’assessore all’Ambiente Marco Pozza, decine di bambini e le loro famiglie.

Sono state messe a dimora le prime 100 piante di diverse specie, come frassini, querce, biancospini, aceri, ciliegi e pioppi, per celebrare i 180 bebè nati nel 2019. I bimbi, insieme ai loro genitori, hanno prima ricevuto un attestato con su scritto il proprio nome, poi, assistiti dai volontari di Selva Urbana, si sono immersi nella natura e hanno piantato gli alberi.

“Un grande grazie ai volontari di Selva Urbana – afferma il primo cittadino Negri – che ci accompagnano, con passione, in questo percorso con bambini e famiglie, così partecipato e gioioso. Dopo un’oretta e mezza abbiamo visto l’area riempirsi di nuovi alberi ed è stato davvero bellissimo. Questa giornata però non deve rappresentare un impegno solo simbolico. Tutti insieme abbiamo bisogno di accrescere una consapevolezza sui temi ambientali, ciascuno di noi deve essere pronto a cambiare il proprio stile di vita, perché sia più sostenibile. Siamo di fronte a nuovi cambiamenti e la cosa più importante – conclude il sindaco – è trasmettere amore e rispetto per la natura e ciò che ci circonda ai nostri figli, perché è il mondo che gli lasceremo in eredità”.

“L’iniziativa di questa mattina – dichiara l’assessore all’Ambiente Marco Pozza – si inserisce in un più ampio progetto, quello del Cesano Green, con tanti eventi dedicati all’ambiente e dove protagonisti sono proprio i più piccoli, verso cui abbiamo la responsabilità e l’impegno di trasmettere una cultura basata sulla cura per il verde. Come amministrazione crediamo molto nell’importanza di giornate come queste, che sono fondamentali nel sensibilizzare genitori e bambini su questi temi. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato con grande entusiasmo e a loro dico: non fermiamoci qui e facciamo in modo che l’impegno per l’ambiente prosegua in ogni azione quotidiana personale e amministrativa del governo di Cesano”.