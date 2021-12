Cesano. In Villa Marazzi la mostra fotografica “The Beatles 1964” di Emilio Lari – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 5 dicembre 2021 – Stamane, mentre il centro storico è animato dal Villaggio di Natale, presso la Sala delle Carrozze di Villa Marazzi a Cesano Boscone – Via Dante 47, è stata inaugurata alla presenza dell’Autore, la mostra fotografica “The Beatles 1964” di Emilio Lari. Presenti, tra gli altri, il Sindaco, Simone Negri, e l’Assessore alla Cultura, Ilaria Ravasi, e la presidente del Circolo Fotografico Cizanum, Elvira Pavesi. La stessa rimarrà esposta fino al 19 dicembre p.v.. L’ingresso è gratuito ma per accedere sarà necessario presentare il Green Pass; all’interno della sala saranno osservate tutte le disposizioni utili a prevenire il contagio da Covid 19.

The Beatles 1964



Era il momento di gridare Help!

Immagini dei Beatles a colori, in bianco e nero e inediti per rivivere i momenti

indimenticabili della storia della musica, scatti del fotografo di scena Emilio Lari durante le

riprese del film “Help!” di Richard Lester con un cast d’eccezione.

In mostra le foto di scena ma anche i momenti di pausa, il backstage, i ritratti degli allora giovanissimi John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Emilio Lari nasce a Roma nel 1939, ancora giovanissimo diventa assistente di Pierluigi Praturlon, direttore di un’importante agenzia di fotografi; con lui realizza i suoi primi servizi per importanti registi.

Nel 1963 parte per l’Inghilterra con uno scopo preciso: fotografare i Beatles. Nel ’64 realizza il suo sogno grazie a Richard Lester che lo ingaggia per le fotografie del film Help!.

Il lavoro per Lester lancia Lari internazionalmente e da allora lavora su diversi set cinematografici dividendosi fra l’Italia e gli Stati Uniti.

La sua filmografia conta oggi oltre 140 film fra cui Ieri oggi e domani (Vittorio de Sica, 1963), Barbarella (Roger Vadim, 1968), Il Padrino (Francis Ford Coppola, 1973), Toro Scatenato (Martin Scorsese, 1980), Ladyhawke (Richard Donner, 1985), L’intervista (Federico Fellini, 1987).

Lari è un personaggio eclettico ed intraprendente con una vita avventurosa e ricca di incontri interessanti.

Appassionato di musica e di moda ha partecipato a diversi progetti che gli hanno consentito di fotografare differenti situazioni pubblicate sulle più importanti riviste.

Questi lavori gli hanno permesso di costituire un ricco archivio personale che raccoglie numerosi ritratti di attori importanti e personaggi dello spettacolo.

Appassionato anche di sport è stato giocatore di rugby; negli anni ’50 ha indossato la maglia della Nazionale.

Francis Ford Coppola ha detto di Emilio Lari: “non puoi separare il lavoro dall’uomo, entrambi sollevano il tuo spirito”.

Attualmente vive a lavora a Roma.

Informazioni mostra

www.cizanum.it

cizanum@gmail.com