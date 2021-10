Cesano. Ultime dal Consiglio: Antonia Parisotto lascia Forza Italia, ma, rimane in Consiglio

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 1 ottobre 2021 – Ieri sera, dopo tanti mesi, a causa del lockdown, il Consiglio Comunale è tornato a riunirsi in presenza. Oltre ai temi trattati durante l’assise, la Consigliera Comunale di Forza Italia, Antonia Parisotto, ha annunciato di essere uscita da Forza Italia e di rimanere consigliera indipendente.

Questo il suo comunicato a Forza Italia di alcuni giorni fa e stasera letto in Consiglio Comunale:

Spett.le Dirigenza,

Dopo approfondita riflessione sono giunta alla decisione di uscire dal partito di cui faccio parte sin dalla sua nascita e nel quale sono stata eletta.

La mia scelta è maturata dopo mesi in cui i valori in cui credo fermamente, quelli di uguaglianza, di libertà individuale e dignità umana, sono sempre più calpestati dai provvedimenti presi dal governo nazionale di cui anche Forza Italia fa parte.

Non potrei mai avvallare decreti discriminatori e liberticidi, incompatibili con i principi fondamentali del nostro ordinamento, passati anche perché fortemente caldeggiati da chi, nel governo, rappresenta Forza Italia.

È così atto di coerenza con i miei valori smettere di farne parte, rinunciando altresì a tutti gli incarichi fino ad oggi ricoperti.

Continuerò a ricoprire il ruolo di consigliere comunale ma rimarrò fuori da altre collocazioni partitiche, nessuna delle quali si pone a difesa di quella minoranza di italiani che viene volgarmente etichettata come no vax, gravemente attaccata e discriminata nel nostro Paese.

Ritengo questa mia una scelta doverosa per quanti ancora credono nei valori della nostra Costituzione repubblicana e che pongono al centro il rispetto dei diritti umani per tutti i cittadini.

Cesano boscone, 22 settembre 2021

In fede

Antonia Parisotto.