CETO (BS). INTERVENTO NELLA NOTTE DEL SOCCORSO ALPINO PER DUE ESCURSIONISTI DISPERSI

(mi-lorenteggio.com) CETO (BS), 25 LUGLIO 2021 – Ieri sera intorno alle 21:30 il Soccorso alpino è stato attivato dalla Soreu delle Alpi per un mancato rientro. Due persone erano partite dal Lago della Vacca e a un certo punto hanno deciso di separarsi: una ha proseguito lungo il sentiero mentre l’altra ha preferito scendere lungo la verticale verso la Val Paghera. Uno dei due però ha tardato a presentarsi nel punto di ritrovo e quindi, intorno alle 21:30, è scattato l’allarme. Dal centro operativo di Esine sono partite le squadre della V Delegazione Bresciana del Cnsas, con una decina di tecnici; impegnate le Stazioni di Breno e di Media Valle. I tecnici sono saliti con i mezzi e hanno valutato la zona di ricerca; poi si sono divisi in due gruppi, per procedere da direzioni diverse. Sono riusciti a mettersi in contatto vocale con la persona dispersa, che si trovava in una zona molto impervia ed era in difficoltà. Intorno alle 3:30 di stanotte le squadre hanno raggiunto l’escursionista. Sul posto anche l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Como abilitato per le operazioni in notturna, che ha sbarcato il tecnico Cnsas di elisoccorso. L’uomo è stato recuperato con il triangolo di evacuazione (un dispositivo che permette di ridurre i tempi di intervento e di recuperare una persona in modo rapido e sicuro) e trasportato in ospedale a Esine per accertamenti. L’elicottero ha infine recuperato i tecnici che si trovavano nell’area impervia per riportarli a valle.