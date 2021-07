Cia Lombardia: mercati agricoli anche ad agosto con La Campagna nutre la Città

Otto appuntamenti nelle piazze milanesi

Proseguono anche ad agosto i mercati agricoli de La Campagna nutre la Città, organizzati da Cia Lombardia e la Spesa in Campagna a Milano e Melegnano



(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2021. Otto le date del mese:



Mercoledì 4 agosto, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 5 agosto, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 14.30

Mercoledì 11 agosto, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 12 agosto, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 14.30

Mercoledì 18 agosto, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Mercoledì 25 agosto, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 26 agosto, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 14.30

Sabato 28 agosto, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00



In vendita i prodotti freschi e di qualità degli agricoltori Cia: ortaggi, frutta, uova, miele, marmellate, cereali, riso, zafferano, formaggi e latte di capra, vaccini, salumi, carni bovine, suine, pollami, conigli e trasformati, pasta fresca e pane.

V.A.