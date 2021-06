Cia Lombardia: mercati agricoli d’estate con La Campagna nutre la Città

Dodici appuntamenti a luglio tra Milano e Melegnano

Dodici appuntamenti a luglio con i mercati agricoli de La Campagna nutre la Città organizzati da Cia Agricoltori Lombardia e La Spesa in Campagna a Milano e Melegnano.



In vendita i prodotti freschi e di qualità degli agricoltori Cia: ortaggi, frutta, uova, miele, marmellate, cereali, riso, zafferano, formaggi e latte di capra, vaccini, salumi, carni bovine, suine, pollami, conigli e trasformati, pasta fresca e pane.



“I mercati contadini sono un modo per acquistare prodotti tipici, direttamente da chi li produce e li coltiva, rispettando quindi l’ambiente e favorendo l’economia agricola locale”, spiegano gli organizzatori. “Attraverso questo strumento è possibile far conoscere e valorizzare le produzioni del territorio, rinsaldare il rapporto tra produttori e consumatori e favorire il turismo enogastronomico. Va sottolineato poi l’aspetto legato alla qualità e la stagionalità delle produzioni che contraddistingue i prodotti della filiera corta”, aggiunge Cia Lombardia, “venduti in luoghi vicini a quelli di produzione, mantenendo così inalterate la freschezza, l’aroma e le proprietà nutrizionali”.



Queste le date in programma:



Giovedì 1 luglio, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 14.30

Mercoledì 7 luglio, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 8 luglio, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 14.30

Sabato 10 luglio, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 14 luglio, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 15 luglio, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 14.30

Domenica 18 luglio, Melegnano, Cortile d’onore Castello Mediceo, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 21 luglio, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 22 luglio, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 14.30

Sabato 24 luglio, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 28 luglio, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 29 luglio, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 14.30