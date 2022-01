Cia Lombardia: nuovi appuntamenti a febbraio coi mercati agricoli de La Campagna nutre la Città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 gennaio 2022 – Proseguono a febbraio con nuovi appuntamenti i mercati agricoli de La Campagna nutre la Città, organizzati da Cia Lombardia e La Spesa in Campagna.



Fra i prodotti in vendita: ortaggi, frutta, uova, miele, marmellate, cereali, riso, zafferano, formaggi e latte di capra, vaccini, salumi, carni bovine, suine, pollami, conigli e trasformati, pasta fresca e pane.

Queste le date in calendario:

Mercoledì 2 febbraio, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 3 febbraio, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 alle 14.30

Mercoledì 9 febbraio, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 10 febbraio, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 alle 14.30

Sabato 12 febbraio, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 16 febbraio, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 17 febbraio, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 alle 14.30

Domenica 20 febbraio, Melegnano Cortile d’Onore del Castello Mediceo, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 23 febbraio, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 24 febbraio, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 alle 14.30

Sabato 26 febbraio, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00