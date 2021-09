Cia Lombardia: undici appuntamenti a ottobre coi mercati agricoli de La Campagna nutre la Città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2021 – Undici appuntamenti a ottobre coi mercati agricoli de La Campagna Nutre la Città organizzati da Cia Lombardia e la Spesa in Campagna.

Ecco le date del mese:

Mercoledì 6 ottobre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, 9.00 alle 14.30

Giovedì 7 ottobre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 14.30

Sabato 9 ottobre, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Domenica 10 ottobre, Melegnano, Cortile d’onore castello Mediceo, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 13 ottobre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 14 ottobre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 14.30

Mercoledì 20 ottobre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 21 ottobre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 14.30

Sabato 23 ottobre, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 27 ottobre, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 14.30

Giovedì 28 ottobre, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 14.30

Fra i prodotti in vendita: ortaggi, frutta, uova, miele, marmellate, cereali, riso, zafferano, formaggi e latte di capra, vaccini, salumi, carni bovine, suine, pollami, conigli e trasformati, pasta fresca e pane.