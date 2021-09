Ciclismo. Milano-Torino 2021, mercoledì 6 ottobre la partenza da Magenta

Il sindaco Calati: “Un’opportunità per il nostro territorio”



(mi-lorenteggio.com) Magenta, 1 ottobre 2021 – Partirà mercoledì 6 ottobre, alle ore 12.15 da piazza Liberazione a Magenta, la 102esima

edizione della Milano–Torino, una classica del ciclismo. Una competizione di grande

prestigio, alla quale partecipano 154 corridori, che per la terza volta vede gli atleti

prendere il via dal centro storico di Magenta attraversando alcuni dei luoghi simbolo della

città. La competizione, considerata la più antica al mondo, richiama atleti di livello

internazionale ed è parte del Trittico di autunno.

“Ancora una volta Magenta farà da cornice a questo evento di altissimo prestigio ed è per

noi motivo di grande orgoglio – ha detto il Sindaco di Magenta, Chiara Calati,

sottolineando che – non si tratta solo di una competizione sportiva, questo evento

rappresenta un’opportunità per la città per far conoscere le bellezze artistiche, culturali e

storiche racchiuse nel proprio territorio. Davvero un’occasione straordinaria anche dal

punto di vista del marketing territoriale che, ancora una volta, abbiamo saputo cogliere al

meglio – ha sottolineato il Sindaco ricordando che – l’evento si svolgerà nel pieno rispetto

delle norme anti-Covid a garanzia della sicurezza di tutti. Ed è proprio per poter garantire

la sicurezza di tutti, anche degli studenti e delle loro famiglie, che nella giornata di

mercoledì 6 ottobre le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido comunali resteranno

chiusi. Ricordo inoltre che per il 6 ottobre, in vista delle chiusure di alcune strade cittadine,

il parcheggio multipiano di via De Gasperi resterà aperto e l’accesso sarà gratuito – ha

spiegato il primo cittadino – In Casa Giacobbe sarà allestito il quartier tappa, i luoghi

simbolo della città non solo faranno da sfondo alla gara ciclistica, ma arte, storia e sport si

mescoleranno insieme in un evento straordinario”, ha concluso il Sindaco Calati.

La partenza da Magenta

L’arrivo dei ciclisti e delle auto al seguito è previsto in mattinata in piazza Mercato da dove,

a partire dalle 8, le diverse squadre si sposteranno al punto di ritrovo in piazza

Liberazione, passando per via S. Caterina, via S. Crescenzia e via Garibaldi, per le

operazioni preliminari alla gara. Alle 12.15 i ciclisti attraverseranno la città passando per

via Roma, via Novara, via Monviso, via Leopardi, corso Italia e SS11, raggiungendo così il

chilometro 0 posto sulla SS11 al confine con Boffalora, dove alle ore 12.20 prenderà il via

la gara vera e propria.

Modifiche alla viabilità e misure per la sicurezza

Per garantire la sicurezza è stato predisposto un piano di chiusura delle strade cittadine:

 piazza Liberazione sarà interdetta totalmente al transito;

 piazza Vittorio Veneto e Via S. Biagio saranno chiuse al traffico con divieto di sosta

e rimozione forzata;

 sui percorsi interessati dalla manifestazione ( via Roma, via Novara, via Monviso,

via Leopardi, Corso Italia e SS11) verrà disposto il divieto di sosta su ambo i lati con

rimozione forzata nonché il divieto di circolazione almeno due ore prima dell’inizio

(salvo diversa indicazione degli organi di Pubblica Sicurezza);

 il parcheggio multipiano di via De Gasperi resterà aperto e l’accesso è gratuito;

 le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido comunali resteranno chiusi;

Chiusure e prescrizioni viabilistiche saranno rese note per mezzo della consueta

segnaletica stradale. Per ulteriori informazioni contattare il Comando di Polizia Locale, tel:

02 97999 mail: polizia.locale@comune.magenta.mi.it

La tappa

La partenza è prevista alle 12.15 da piazza Liberazione a Magenta. La corsa attraverserà

la Pianura Padana nella zona delle risaie tra Novara e Vercelli fino ad arrivare nel Biellese

con la salita di Zimone. Il percorso torna poi pianeggiante fino al circuito finale. Dopo San

Mauro Torinese i ciclisti costeggeranno il Po per salire alla Basilica di Superga,

scenderanno su Rivodora che li riporterà a San Mauro e risaliranno all’arrivo con

pendenze anche oltre il 10%