Clima. In migliaia a Milano con Greta in corteo per Fridays For Future Italia – VIDEO E FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 ottobre 2021 – Stamane, da Piazza Cairoli si è mosso un lungo pacifico corteo, che ha attraversato il centro cittadino, per Fridays for Future. 50.000 gli stundeti e non scesi in piazza con tanti cartelli e striscioni, 7.000 invece per la questura di Milano.

Alle testa del corteo attiviste ambientaliste Greta Thunberg e Vanessa Nakate. Greta è un’attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. È nota per le sue manifestazioni regolari tenute davanti al Riksdag a Stoccolma, in Svezia, con lo slogan Skolstrejk för klimatet («Sciopero scolastico per il clima»)

Greta ha ballato e battuto le mani mentre gli altri manifestanti hanno cantato ‘Bella ciao’ in piazzale Cadorna a Milano.

“Ciao Milano grazie per essere qui, è incredibile vedere così tante persone”, ha poi detto Greta al termine del corteo.