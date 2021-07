Clima, pittori e storie ossolane nell’estate del Polo museale UniversiCà di Druogno in Val Vigezzo

Dal 17 luglio al via la stagione con la nona edizione di “Me.mo. memorie e montagne”

Riapre i battenti con diverse novità, dal 17 luglio 2021, il Polo museale UniversiCà di Druogno in Val

Vigezzo, tra i più grandi siti tematici dell’Alto Piemonte.

A partire dalla formula di apertura: quest’anno saranno proposte esclusivamente visite guidate con gli

operatori della Fondazione UniversiCà e con un antropologo, per una maggiore immersione del pubblico nei

percorsi. Il museo, situato nell’ala est della ex-colonia montana è comodamente raggiungibile anche con la

caratteristica Ferrovia Vigezzina, con la stazione di Druogno proprio di fronte alla struttura.

APERTURE

Previo prenotazione telefonica obbligatoria al numero 0322.65182 o rivolgendosi all’Ufficio turistico di

Druogno entro le ore 12.30, con visite alle 15 e alle 17 nei giorni: 17 – 18 – 24 – 25 – 26 – 27- 28 -29 – 30 –

31 luglio; 1-2-3-4-5-6-21-22-28-29 agosto; 4-5-11-12-18-19-25-26 settembre.

Dal 7 al 15 agosto invece il Museo sarà aperto tutti i giorni dalle ore 15 alle 18 senza prenotazione.

«Anche quest’anno – spiega Anna Belfiore, presidente della Fondazione UniversiCà – non abbiamo voluto far mancare la presenza culturale del polo museale di Druogno. Oltre a proporre la classica visita al percorso sulla civiltà alpina e quello sul mondo della geografia e cartografia, saremo ancora attivi con iniziative collaterali da proporre ai turisti della Val Vigezzo».



GLI EVENTI DI ME.MO.

Torna il cartellone di “Me.Mo Memorie e Montagne” tra presentazioni, incontri e conferenze. Il 31 luglio

lo storico del clima Luca Dal Bello terrà un focus sui cambiamenti climatici che hanno interessato il

territorio con “Siamo in tempo?”, iniziativa inserita anche nel “Festival dell’illustrazione DI-SE disegnare il

territorio”. Venerdì 13 agosto l’incontro “Quando cani e lupi divennero Re” con l’antropologo Luca Ciurleo

che traccerà un excursus sulle tradizioni, dal Carnevale di Piedimulera e Vogogna alla messa del lupo in Val

Strona. Sabato 14 invece “Dal Crodino alle Crodine” con l’evoluzione della cucina locale e la nascita di

nuovi prodotti. Gli appuntamenti avranno inizio alle ore 15 cui seguirà la visita guidata al Museo.



MOSTRA “LE DUE FACCE DEI PAVESI”



Dal 7 al 15 agosto, al Polo museale UniversiCà la mostra di pittura “Le due facce dei Pavesi” con le opere

di Ugo Pavesi e Gianluca Pavesi. Si tratta di padre e figlio, ossolani, uno paesaggista e l’altro ritrattista che

ha appreso le tecniche impressionistiche dal padre. L’iniziativa vuole rimarcare l’intenzione di valorizzare la

produzione artistica del territorio soprattutto riservando uno spazio dedicato a pittori locali. Sabato 7 agosto,

in occasione dell’apertura della temporanea è prevista una presentazione.



I DUE PERCORSI MULTIMEDIALI



Il Museo propone due percorsi stabili. Il primo è un allestimento che occupa 1.000 mq ed è dedicato alla

civiltà alpina; qui sono proposte le atmosfere d’antan in un coinvolgente mix tra ricostruzioni di ambienti,

oggetti della tradizione, gigantografie, filmati tematici, testimonianze ed esperienze multimediali. A fare da

guida virtuale dalla nascita del Museo (affiancandosi agli operatori della Fondazione) la voce e l’immagine

dello scrittore vigezzino Benito Mazzi.

Il secondo percorso tematico è “Geo d’Etica”. Si tratta di una mostra su geografia e cartografia, realizzata in

collaborazione con il prestigioso Archivio Storico dell’Istituto Geografico De Agostini. Un articolato Fondazione UniversiCà

percorso che racconta l’evoluzione del mestiere del cartografo, con realtà che a partire dall’Alto Piemonte

sono diventate di massima importanza a livello mondiale.



Qui video-testimonianze, suggestioni multimediali, pietre litografiche e preziosi oggetti originali, stimolano

la curiosità del pubblico per rispondere a molteplici interrogativi sul mondo della geografia antica e

moderna.

Per le sue modalità di concezione, la visita al polo è indicata per tutta la famiglia. Il biglietto di ingresso è di

5 euro (inclusa visita guidata e accesso agli eventi e alle mostre). Per ulteriori informazioni è possibile

visitare il sito www.universica.it