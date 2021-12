Cogliate. Incidente auto moto in via Marconi, grave centauro 66enne

(mi-loreteggio.com) Cogliate, 16 dicembre 2021 – Intorno alle ore 12.45 di oggi, in via Guglielmo Marconi, è avvenuto un grave incidente tra un’auto, guidata da una 27enne, e una moto, condotta da un uomo di 66 anni. Dopo l’impatto e la conseguente caduta, il motociclista ha riportato un grave trauma cranico commotivo. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Sotto shock la conducente della vettura. Oltre ai soccorritori, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per tutti i rilievi e ricostruire la dinamica.

V. A.