COMMERCIO. CON SOGEMI RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO DEL MERCATO COPERTO DI ROMBON

Al via la sperimentazione di un nuovo modello di gestione e offerta di prodotti e servizi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 agosto 2021 – Si punterà sul settore del fresco e del freschissimo, oltre a sperimentare nuovi modelli distributivi e logistici capaci di valorizzare la filiera dell’ultimo miglio per rilanciare il Mercato Comunale Coperto di via Rombon, 34. Sono questi gli obiettivi delle linee guida per l’assegnazione in concessione della struttura a So.Ge.Mi. al fine di dar vita a una nuova e più moderna realtà di vendita polifunzionale a disposizione della città, del quartiere e dei nuovi stili di vita e alimentari dei milanesi.

Il Mercato Comunale Coperto di Rombon si trova attualmente in condizione di degrado a causa della progressiva cessazione delle attività commerciali e delle conseguenti carenze manutentive. Ad oggi, infatti, permane in attività un solo operatore commerciale al piano terra e quattro operatori che hanno in assegnazione le cantine site al piano interrato concesse ad uso deposito.

Grazie all’intervento di So.Ge.Mi. l’immobile sarà oggetto di una totale riqualificazione strutturale, impiantistica e funzionale che punterà alla realizzazione di un mercato alimentare focalizzato sul “fresco” e sul “freschissimo” grazie a una significativa riorganizzazione delle superfici di vendita che alternerà spazi fissi ad espositori temporanei. Un progetto che vuole introdurre in maniera sperimentale un modello di sinergia tra l’attività tipica e prevalente dei mercati (vendita all’ingrosso) e l’attività di vendita al dettaglio dei mercati coperti. Una riqualificazione che favorirà la complementarietà tra attività di vendita e somministrazione con spazi idonei a ospitare attività culturali, ricreative e aggregative. Una sinergia tra la gestione del fabbricato e la piazza circostante che avrà l’obiettivo di riportare tale realtà al centro della vita sociale, aggregativa e culturale del quartiere.

So.Ge.Mi. ha previsto un investimento complessivo di oltre 1,6 milioni di euro per la riqualificazione della struttura e dei suoi impianti. Cifra comprensiva delle opere necessarie al ripristino del piazzale esterno. L’immobile rimarrà di proprietà del Comune di Milano ma verrà dato in concessione alla società per un periodo di 20 anni.

So.Ge.Mi. S.p.A. è la società in house del Comune di Milano che ha come proprio oggetto sociale l’istituzione, l’impianto e l’esercizio dei mercati all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, dei fiori, semi e piante, delle carni e dei prodotti ittici, nonché l’esercizio di strutture annonarie per la commercializzazione all’ingrosso di tutti i prodotti di origine agricolo-alimentare e vitivinicoli freschi e conservati. La Società può altresì assumere la gestione di servizi di piattaforma logistica per l’approvvigionamento, il deposito, il trasporto e la distribuzione di merci, nonché la gestione dei Mercati Comunali Coperti di Milano.

Nel corso delle prossime settimane, per i Mercati Comunali Coperti non ancora coinvolti nel processo di individuazione per il gestore unico, l’Amministrazione Comunale predisporrà, tramite bando, un importante intervento di riassegnazione e concessione degli stalli disponibili e attualmente vuoti nelle diverse strutture al fine di consentire il rinnovo commerciale delle attività presenti e rendere tali realtà sempre più in linea con i bisogni e le esigenze dei cittadini e dei quartieri in cui sorgono.

V.A.