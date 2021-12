“…CON GENTILEZZA Virtù e stile per il bene comune” Il titolo del discorso alla città e alla diocesi

Oggi alle 18.00 dalla Basilica di Sant’Ambrogio diretta televisiva, radiofonica e web

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 dicembre 2021 – Ha per titolo “… con gentilezza – Virtù e stile per il bene comune”, il discorso alla città e alla diocesi che l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, pronuncerà questa sera alle ore 18, durante la celebrazione dei Vespri votivi in onore del patrono Sant’Ambrogio, nella basilica a lui dedicata. In allegato trasmettiamo il testo integrale del Discorso in embargo sino a quando non sarà pronunciato.

La riflessione dell’Arcivescovo – che verrà pronunciata durante la celebrazione dei Vespri votivi in onore del patrono – è rivolta in particolare ad amministratori pubblici, politici e responsabili del bene comune che vivono e operano nel territorio della Diocesi di Milano. Per le norme sanitarie imposte dall’emergenza pandemica, è stato necessario limitare gli inviti alle principali autorità e ai sindaci dei Comuni con più di 13mila abitanti.

Il Discorso alla Città sarà trasmesso in diretta televisiva su RaiTre, a cura della Tgr Lombardia, con commenti e approfondimenti giornalistici; in forma integrale su Telenova (canale 14), ChiesaTV (canale 195), su Radio Marconi e Radio Mater, in diretta streaming sul portale www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube della Diocesi.

Martedì 7 dicembre, alle 10.30, nella Basilica di Sant’Ambrogio, l’Arcivescovo celebrerà la Messa pontificale in onore del Santo Patrono. I canti saranno eseguiti dalla Cappella musicale del Duomo.

V.A.