CONCERTO DI NATALE DEL CORPO MUSICALE CON GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SAN CARLO E SAN MICHELE DI RHO

(mi-lorenteggio.com) Rho, 10 dicembre 2021 – Il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho, dopo la ripartenza post-pandemia, è pronto ad esibirsi nuovamente in concerto. ‘L’orchestra celeste’ è il titolo del Concerto di Natale del complesso musicale che terrà quest’anno domenica 19 dicembre alle ore 20.45 nella Chiesa Prepositurale di San Vittore. Si tratta una favola musicale per banda, narratore e coro di voci bianche, con la partecipazione straordinaria degli alunni delle classi terze,quarte e quinte della Scuola Primaria San Carlo e San Michele di Rho. Come nelle passate edizioni, la banda guidata dal Maestro Simone Clementi, proseguendo la tradizione con il connubio realizzato con l’ausilio di altre realtà musicali e non solo; proporrà uno spettacolo inedito tra banda e coro di voci bianche, dedicato in modo particolare ai bambini e alla famiglie. Sarà un misto tra musica e canti natalizi fatta da ragazzi e per ragazzi, tra musica e racconto, in cui si narra la tenera e divertente storia di Carlotta e degli Angeli dell’Orchestra celeste che scendono precipitosamente sulla Terra per annunciare il Natale. I musicanti uniranno i suoni dei loro strumenti in una unica voce corale assieme agli alunni della scuola Primaria San Carlo e San Michele che, hanno preparato accuratamente i canti delle canzoni. Sarà una splendida occasione per vivere in Natale per tutti, grandi e piccini. L’ingresso alla serata sarà libero con obbligo di green pass. Il complesso presieduto da Isidoro Moroni,ritornerà ad allietare la cittadinanza con il passaggio delle pive natalizie.