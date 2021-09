CONSIGLIO COMUNALE. APPROVATA LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Eliminata la clausola dell’anno di attesa dalla morte si procederà alla tumulazione nel Famedio dei cittadini benemeriti Marco Formentini, Carla Fracci, Carlo Tognoli



(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2021 – Il Consiglio comunale ha approvato la modifica parziale dell’articolo 12 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, consentendo così di procedere all’avvio degli adempimenti per la tumulazione al Famedio del Cimitero Monumentale di Marco Formentini, Carla Fracci e Carlo Tognoli.



La modifica introdotta oggi elimina la clausola temporale che stabiliva che il cittadino fosse deceduto da almeno un anno per poter essere sepolto nei reparti destinati ad accogliere i cittadini benemeriti.



Approvata la delibera si procederà ora all’avvio di tutte le procedure necessarie per consentire la tumulazione al Famedio di Formentini, Fracci e Tognoli in occasione della tradizionale cerimonia del 2 novembre.

V.A.