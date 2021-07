CONSIGLIO COMUNALE. IN VIA TRIBONIANO E VIALE TOSCANA I NUOVI DEPOSITI DEI MEZZI TPL FULL ELECTRIC

L’aula approva la delibera che sancisce il conferimento delle aree demaniali ad Atm





Milano, 23 luglio 2021 – Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che sancisce il conferimento ad Atm delle aree di proprietà demaniale di via Triboniano e di viale Toscana per la realizzazione di depositi funzionali al servizio di trasporto pubblico locale full electric.



Il provvedimento rende possibile l’avvio della creazione dei due depositi al fine di ospitare parte della flotta elettrica esistente e di quella di prossima acquisizione. L’uso delle aree conferite ad Atm resterà vincolato alla gestione del servizio di trasporto pubblico della città di Milano.



Saranno depositi innovativi e sostenibili, destinati esclusivamente a bus elettrici e alimentati, come già avviene in tutta l’Azienda, con energia rinnovabile. In viale Toscana la struttura sarà interrata, con l’inserimento di aree a verde in superficie.

Questa sarà anche l’occasione per riqualificare due aree oggi degradate.



Per finalizzare l’acquisizione, la delibera prevede anche la modifica dello Statuto dell’Azienda.