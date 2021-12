(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 dicembre 2021 – Continua la campagna vaccinale contro il Covid-19. In questi ultime due settimane, in migliaia vanno al Palazzo delle Scintille a Citylife per sottoporsi al vaccino.

Anche oggi, traffico intenso davanti allo storico palazzo milanese, piazza VI Febbraio paralizzata dalle macchine in doppia fila, con auto parcheggiate ovunque e fila, ma, scorrevole, per accedere per vaccinarsi, nonostante l’intensa e fitta nevicata.

Vittorio Aggio