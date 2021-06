CORONAVIRUS. I DATI DEL 14 GIUGNO IN LOMBARDIA. EFFETTUATI 11.699. TAMPONI, I POSITIVI SONO 102 (0,8%)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno 2021- A partire da oggi, lunedì 14 giugno, in una logica di comunicazione più snella, diretta e attinente alla stretta attualità, Lombardia Notizie modifica il format della diffusione dei dati sul Covid-19 e le relative slide a supporto.

Per completezza dell’informazione è comunque sempre possibile consultare la dashboard all’indirizzo https://bit.ly/2TU7utZ

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-5) e nei reparti (-32). A fronte di 11.699 tamponi effettuati, sono 102 i nuovi positivi (0,8%). In provincia di Lodi e Varese non si registrano contagi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 11.699, totale complessivo: 11.105.601

– i nuovi casi positivi: 102

– in terapia intensiva: 109 (-5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 596 (-32)

– i decessi totale complessivo: 33.729 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 42 di cui 25 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 3;

Como: 10;

Cremona: 2;

Lecco: 1;

Lodi: 0;

Mantova: 1 ;

Monza e Brianza: 10;

Pavia: 1;

Sondrio: 11;

Varese:0.