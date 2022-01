Coronavirus. I dati del 2 gennaio in Lombardia: 10.425 nuovi positivi, 45 i decessi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 gennaio 2021 – Sono 10.425 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, dati derivanti da 44.172 tamponi.

Il rapporto tra casi positivi e tamponi è del 23,6% circa.

Sono 15 i nuovi ingressi in terapia intensiva, per un totale di 216 ricoverati, mentre sono 45 le vittime, per un totale di 35.140 da inizio pandemia.

Sono 2052, infine, le persone ricoverate con sintomi da covid.

Sono 3945 i nuovi casi a Milano, 971 a Brescia, 1075 a Varese, 1102 a Monza, 975 a Bergamo, 445 a Como, 359 a Pavia, 281 a Mantova, 252 a Cremona, 255 a Lecco, 131 a Lodi, 298 a Sondrio.