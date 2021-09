CORONAVIRUS. I DATI DI LUNEDÌ 27 SETTEMBRE IN LOMBARDIA. EFFETTUATI 14.562 TAMPONI, I POSITIVI SONO 136 (0,9%)

(mi- lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2021 ronte di 14.562 tamponi effettuati, sono 136 i nuovi positivi. I dati di oggi:- i tamponi effettuati: 14.562, totale complessivo: 14.841.134- i nuovi casi positivi: 136- in terapia intensiva: 62 (+1)- i ricoverati non in terapia intensiva: 389 (+10)- i decessi, totale complessivo: 34.026 (+4) I nuovi casi per provincia:Milano: 64 di cui 31 a Milano città;Bergamo: 11;Brescia: 10;Como: 3;Cremona: 2;Lecco: 1;Lodi: 3;Mantova: 7;Monza e Brianza: 8;Pavia: 2;Sondrio: 12;Varese: 1.