Corsico. #25novembre: panni rossi, panchine rosse, docufilm e riflessioni

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 17 novembre 2021 – Come ogni anno il 25 Novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione Ventunesimodonna di Corsico si fa promotrice di eventi di interesse pubblico per sensibilizzare e tenere viva l’attenzione sui diritti delle donne, vittime ogni giorno di violenze e di sottrazioni anche di diritti fondamentali faticosamente acquisiti.

In particolare, è doveroso, in questo periodo, porre i riflettori su quanto accade alle donne Afghane, sopraffatte dalla violenza del regime Talebano.

Ed è proprio da queste donne che inizia il primo evento:

20 Novembre: Serata di riflessione sulle donne Afghane: ore 17.30 Centro civico, p.zza Giovanni XXIII, Corsico, serata sulla situazione delle donne in Afghanistan con la presenza di una volontaria del CISDA, associazione che da anni sostiene la lotta delle donne in quel Paese. L’evento è a ingresso libero, dietro esibizione di greenpas e con mascherina.

Gli altri eventi:

20-28 Novembre: Panni rossi a finestre e balconi contro le violenze domestiche a donne, bambine e bambini.

18-25 Novembre: Panchine rosse partecipate: verniciatura rossa di alcune panchine nei parchi cittadini, con la partecipazione di associazioni e scuole. All’inaugurazione, alla presenza dell’Amministrazione Comunale di Corsico, le panchine verranno “adottate” per la cura e la manutenzione da associazioni e scuole del territorio che hanno. Aderito all’iniziativa.

25 Novembre: Docufilm “Un altro me”, indagine sulla mentalità di uomini autori di reati sessuali, girato nel carcere di Bollate. Proiezione h. 21,15 -Cinema Cristallo – Cesano Boscone