Corsico. Arte, teatro, libri e sport per l’autunno corsichese

(mi-lorenteggio.com) 5 agosto 2021 – Anche quest’anno la Sagra cittadina non potrà essere organizzata a

causa delle restrizioni da contenimento del Covid e del recente prolungamento dello stato di

emergenza epidemiologica fino alla fine dell’anno.



“Avremmo voluto proporre tanti appuntamenti culturali, sportivi e per il tempo libero – spiega

l’assessora alla cultura, agli eventi istituzionali e culturali Isabella Stoppa – perché sarebbe stata

l’occasione per i corsichesi di lasciarsi alle spalle molti mesi di chiusure e limitazioni. Purtroppo,

le recenti disposizioni anti-Covid hanno comportato un notevole aumento dei costi per il

controllo degli spazi e la sicurezza”.

L’amministrazione aveva stanziato oltre 90mila euro per organizzare la festa in sicurezza e con

professionalità avvalendosi di un operatore esterno qualificato. La normativa nazionale

recentemente introdotta, però, ha comportato un incremento notevole dei costi dovuti al

contingentamento degli spazi aperti e al controllo del Green pass. In aggiunta, in questi giorni si

sta verificando un nuovo e significativo aumento dei contagi che rende pericolosa

l’organizzazione di un grande evento di aggregazione e impone all’amministrazione scelte che

salvaguardino la salute della cittadinanza.



L’amministrazione utilizzerà le risorse reperite e già stanziate sia per una serie di iniziative

culturali che si terranno nei prossimi mesi, sia per la riorganizzazione degli spazi culturali del

centro storico, ripensando anche l’arredo urbano.



Gli eventi culturali che prenderanno il via a metà settembre e proseguiranno fino a dicembre

includeranno la presentazione di libri per grandi e piccini, mostre d’arte, laboratori per bambini,

spettacoli teatrali, iniziative sportive e di giocoleria.

