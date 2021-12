Corsico. Col procuratore Gratteri ci sarà anche il generale Mannucci Benincasa

Corsico (3 dicembre 2021) – Sul palco del teatro Verdi di Corsico ci sarà, domenica 5 dicembre

alle ore 21.30, anche il generale Iacopo Mannucci Benincasa, comandante provinciale dei

carabinieri. Confermata, infatti, la sua presenza sul palco del teatro Verdi di Corsico insieme al

capo della Procura di Catanzaro Nicola Gratteri e allo storico delle organizzazioni criminali

Antonio Nicaso. Con loro dialogherà il cronista del Corriere della Sera, Cesare Giuzzi.

Il generale Mannucci Benincasa, prima di ricoprire l’incarico a Milano dal settembre 2020, è

stato al Comando generale a Roma per due anni. Qui ha anche guidato l’ufficio criminalità

organizzata. Ha combattuto in prima linea contro la ‘ndrangheta, in particolare come

comandante della Compagnia di Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Tra i suoi incarichi,

anche quello di comandante del reparto operativo di Palermo.

«Ringrazio il comandante provinciale dei carabinieri di Milano – evidenzia il sindaco Stefano

Martino Ventura – per aver accolto l’invito. La sua presenza consentirà di conoscere il punto di

vista delle forze dell’ordine nella lotta contro la ‘ndrangheta, fornendo importanti elementi dì

conoscenza e consapevolezza per gli amministratori e tutti i cittadini».

La serata verrà introdotta dal presidente della Commissione corsichese antimafia Gianluca

Vitali. Interverrà anche Monica Forte, presidente della Commissione speciale – Antimafia,

anticorruzione, trasparenza e legalità del Consiglio regionale lombardo.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Stampo Antimafioso, l’associazione Peppino

Impastato e Adriana Castelli di Milano, l’associazione Agende Rosse e Avviso Pubblico – enti

locali e regioni per la formazione civile contro le mafie.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ma occorre avere con sé il green

pass.