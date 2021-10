Corsico. Incendio distrugge tre mezzi della Corsico Soccorso – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 4 ottobre 2021 – Ieri notte, intorno alle ore 23.00, in via 24 Maggio, un incendio, è divampato distruggendo tre mezzi della Corsico Soccorso. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area, sono giunti i Carabinieri, che indagano sull’episodio, e anche il Sindaco Ventura, che dichiara: “Sono andato subito sul posto per verificare l’accaduto ed esprimere solidarietà alla Corsico Soccorso. Sono certo che le forze dell’ordine faranno chiarezza su quanto successo. L’amministrazione comunale è e sarà vicina a un’importante realtà associativa di Corsico che ha sempre dato un contributo importante alla nostra città”.

V. A.