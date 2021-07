Corsico. La fabbrica ex-Pozzi diventerà una biblioteca moderna e un centro di aggregazione culturale

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 23 luglio 2021 – Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, dopo aver

esaminato per tre mesi le 290 proposte inviate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane ha

giudicato quella di Corsico meritevole di essere finanziata. Così la città riceverà quasi 3,3 milioni

di euro per riqualificare la ex Pozzi e trasformarla in un polo culturale e bibliotecario.

«La vittoria del bando PINQUA (Programma nazionale per la qualità dell’abitare) – evidenzia il

sindaco Stefano Ventura – è un risultato straordinario per Corsico e ci consentirà di riqualificare

un’area dismessa da moltissimi anni. L’edificio della storica fabbrica ex-Pozzi diventerà

finalmente una biblioteca moderna e un centro di aggregazione culturale sulle sponde del

Naviglio in una meravigliosa cornice di verde. A nome di tutti i corsichesi – prosegue il primo

cittadino – voglio ringraziare la Città Metropolitana di Milano per aver creduto nel nostro

progetto e i dipendenti comunali che hanno lavorato alla presentazione della nostra proposta

al bando nazionale. Continueremo a investire sulle candidature ai bandi regionali, nazionali ed

europei che, in parallelo ai tanti progetti che il nostro ufficio tecnico ha in cantiere, ci

consentiranno di dare un nuovo volto alla nostra città». L’area interessata è di 1.630 mq.

La partecipazione al bando con Città Metropolitana è stato deciso dalla Giunta comunale di

Corsico il 2 marzo scorso. «Il recupero dell’area per la realizzazione del polo culturale e

bibliotecario di Corsico – scrivono i progettisti – consente alla città di riappropriarsi di alcuni

spazi ormai abbandonati e fortemente degradati in un luogo strategico e centrale. Lo scopo

fondamentale è rigenerare e incrementare il tessuto sociale tramite la riattivazione di spazi e

immobili ex industriali esistenti in modo da aumentare la sicurezza dei luoghi. E consentire – si

legge nella relazione – un miglioramento della qualità di vita dei cittadini insediati nei

complessi residenziali posti a corona dell’area e, più in generale, nel nucleo storico della città di

Corsico».

Due le linee di azione individuate dal progetto: la prima linea consiste nella riqualificazione di

un edificio di rilevanza testimoniale per la costruzione della nuova sede della biblioteca

comunale come centro servizi per la città; la seconda riguarda l’attivazione di un programma

culturale e di misure nel campo sociale, orientate all’attivazione di processi di appropriazione e

ri-appropriazione degli spazi da parte della cittadinanza.

Breve storia

Il progetto di riqualificazione è diventato negli anni Novanta uno dei principali considerati in

una mostra organizzata dal Comune che puntava alla rigenerazione della città. Tante le idee e le

proposte progettuali rimaste sulla carta. Ora la Giunta Ventura ottiene un finanziamento per

avviare concretamente la riqualificazione dell’area nota a coloro che hanno lavorato

nell’azienda come “Quadrelin”.

La fabbrica, infatti, è stata fondata nel 1907. Era gestita dalla società, creata da imprenditori

francesi, “Materiali refrattari”. Amplia nel tempo la sua produzione, comprendendo anche

prodotti igienico sanitari. E negli anni Cinquanta viene venduta alla “Manifattura ceramica

Pozzi”, che diventerà poi Pozzi-Ginori.