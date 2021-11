Corsico (MI) – Rette scolastiche anche nei punti Lottomatica

Corsico (15 novembre 2021) – Pagare i servizi scolastici a domanda individuale nei vari punti LIS-Lottomatica del territorio nazionale: ora è possibile, grazie all’innovativo servizio che l’amministrazione comunale ha attivato.

Grazie al QR Code messo a disposizione sull’app Spazio scuola, che identifica in maniera univoca il proprio figlio, i cittadini possono recarsi nei punti LIS (Lottomatica italiana servizi spa) per effettuare ricariche a importo libero su pagoPA. Il costo di commissione è di 1,80 euro.

“È un sistema molto comodo – sottolinea l’assessora a nidi e scuole Angela Crisafulli – che abbiamo voluto proprio per le famiglie meno a loro agio con la tecnologia, che fino ad oggi dovevano accedere al portale ‘Spazio scuola web’. Ora, invece, è sufficiente recarsi in un punto LIS e ricaricare pagoPA in autonomia”.

La privacy dello studente è garantita: nel leggere il QR Code, infatti, l’esercente del punto LIS non visualizzerà alcun dato personale, perché il QR Code è appositamente opaco