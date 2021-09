Corsico. Polizia locale: maggiore controllo dalle ore 20 alle 24

Grazie all’adesione del Comune di Buccinasco al progetto di potenziamento dei servizi di vigilanza, fino al prossimo 30 novembre due agenti saranno impiegati per pattugliare il centro cittadino, due sere alla settimana

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 11 settembre 2021. Fino al prossimo 30 novembre, per due sere la settimana (di

norma il venerdì e il sabato) il servizio di vigilanza nel centro cittadino sarà potenziato: il Comune di Buccinasco, infatti, ha messo a disposizione di Corsico due agenti per sera, che presteranno servizio in orario straordinario dalle ore 20 alle 24 e verranno supportati da colleghi della polizia locale corsichese.

“La sicurezza è una nostra priorità. La collaborazione – dichiara il sindaco di Corsico Stefano Martino Ventura – con l’amministrazione di Buccinasco, che ringrazio, ci consente di aumentare il controllo del centro cittadino assieme al nuovo sistema di telecamere, che sarà operativo da ottobre. Ringrazio gli agenti della polizia locale di Corsico e di Buccinasco – conclude il sindaco Ventura – che parteciperanno al progetto dei presidii serali in via Cavour”.

L’iniziativa fa seguito alla convenzione “per la gestione associata di iniziative e progetti relativi al servizio di Polizia Locale”, rinnovata a febbraio del 2019, che prevede la possibilità per i Comuni aderenti di partecipare ad appositi progetti da approvarsi a cura delle rispettive Giunte. Per questo, lo scorso 5 agosto la Giunta corsichese aveva deliberato la realizzazione di un progetto di potenziamento dei servizi di vigilanza sul territorio, con l’eventuale coinvolgimento del personale di polizia locale di Buccinasco.

“Da sempre crediamo molto nella collaborazione tra comuni – dichiara il sindaco di Buccinasco Rino Pruit i –

e nell’importanza di condividere esperienze e competenze. Abbiamo investito molte risorse sulla sicurezza implementando il nostro sistema di videosorveglianza e aumentando gli operatori di polizia locale, sempre più presenti sul territorio. Mettiamo a disposizione di Corsico i nostri agenti in straordinario per due sere a settimana e resta invariato il servizio ordinario a Buccinasco con la polizia locale in servizio dal lunedì alla domenica fino

alle 24”.

Il personale impiegato sul territorio corsichese verrà remunerato dal Comune di Corsico, che andrà a rimborsare l’amministrazione di Buccinasco per il servizio straordinario prestato dagli agenti.

“Questa operazione, che ci consentirà di avere altri agenti durante le ore serali – commenta l’assessore alla polizia locale Stefano Salcuni – è un primo passo di un percorso che ho da subito portato avanti in quanto la sicurezza è da sempre un tema fondamentale per la Giunta. Lo dimostra anche l’impegno economico per questo accordo, oltre che il concorso di assunzione di agenti di polizia locale. La questione del controllo del territorio – conclude l’assessore Salcuni – non si può esaurire solo con questa iniziativa: siamo infatti in costante contatto e

collaborazione con le forze dell’ordine”.

V.A.