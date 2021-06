Corsico – Spazio neutro per la tutela dei minori nell’ex nido Monti

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 30 giugno 2021 – La Giunta comunale ha deliberato la concessione in comodato gratuito, per i mesi di giugno e luglio, con possibilità di rinnovo per agosto e settembre, di una parte dell’ex nido di via Monti 34 a Corsico.

Lo spazio è stato messo a disposizione dell’ATI costituita dalle cooperative Koinè, Lule, Ripari, che ha l’appalto per lo svolgimento del servizi di tutela dei minori per i Comuni del Piano di zona dell’ambito del Corsichese. In particolare, nei locali vengono organizzati gli incontri protetti in spazio neutro tra genitori e minori sotto tutela.

La concessione della porzione di immobile in via Monti si è resa necessaria per non interrompere il servizio che si svolgeva a Buccinasco, in Cascina Fagnana, interessata da lavori di ristrutturazione.

Redazione