Corsico. “Una Camera in Comune”: formazione sul digitale per le imprese

Si svolgerà on line, dall’11 ottobre e fino al 15 novembre, un ciclo di cinque webinar gratuiti sulle principali competenze digitali necessarie oggi a un’impresa per diventare full digital

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 30 settembre 2021- Avrà inizio l’11 ottobre e proseguirà fino al 15 novembre il progetto di formazione online “Una Camera in Comune”, che prevede un ciclo di cinque incontri virtuali con cadenza settimanale, il lunedì, dalle ore 13.15 alle 14.30 (per non interferire con le attività lavorative).

Il percorso-proposto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi assieme al Comune di Corsico e al “Team Impresa Lombardia”- è rivolto agli imprenditori che desiderano diventare digitali al 100%. Durante i cinque webinar, infatti, verranno fornite le principali competenze oggi necessarie per diventare un’azienda full digital: 11 ottobre – SPID, CIE, firma digitale; 18 ottobre – PagoPA, cassetto digitale dell’imprenditore, documento digitale, appIO; 25 ottobre-certificati di origine non preferenziale, libri digitali, fatturazione elettronica; 8 novembre – Vi.Vi.Fir; 15 novembre – il portale www.impresainungiorno.gov.it (con crediti formativi).

“La scelta di affidarci alla Camera di Commercio – dichiara Maurizio Magnoni, assessore alle attività produttive e commercio – va in una duplice direzione: ci consente da una parte i garantire un punto di riferimento con competenze diversificate e di elevato livello, dall’altra di proporre momenti formativi e di conoscenza che riteniamo utili per il tessuto produttivo e commerciale cittadino”.

Il corso di formazione segue all’accordo tra il Comune e la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi che ha dato vita allo SUAP associato camerale, attivo dal 21 settembre: un innovativo servizio online – basato sulla piattaforma www.impresainungiorno.gov.it – che semplifica il rapporto tra imprese e la pubblica amministrazione.

La partecipazione al corso è gratuita: basterà iscriversi ai webinar ospitati dalla piattaforma Zoom al link conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_o7dD9piIRFmhlKqvxbu8zw.

Per tutte le informazioni sui webinar: eventi.suap@mi.camcom.it.

V.A.