Corsico. Veicoli abbandonati: rimosse una trentina di auto

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 30 settembre 2021 – Prosegue l’intervento di verifica e rimozione dei veicoli abbandonati da lungo tempo sul territorio iniziato in primavera. A oggi, infatti, la polizia locale

ha rimosso dodici automobili ed entro venti giorni procederà con altre quindici. Le operazioni

sono coordinate e seguite direttamente dal comandante del Corpo della PL, Mario Coppola.

La procedura di rimozione ha una tempistica medio-lunga perché prevede che possa avvenire

solo una volta scaduti i sessanta giorni da quando al proprietario viene verbalizzata la notifica

dell’accertamento in corso. Trascorso questo periodo, la proprietà del mezzo decade e l’auto

viene rottamata. La sanzione amministrativa per il verbale di contestazione è di 1.666,67 euro, i

cui proventi vanno a Città metropolitana.

Nel caso fosse impossibile rintracciare il proprietario, viene applicato l’articolo 923 del codice

civile per la rimozione tramite il concessionario di un centro di raccolta con il quale il Comune ha

stipulato una convenzione stipulata in seguito a una gara, che permette all’amministrazione di

snellire il disbrigo della parte burocratica.