Cosa sono i CFD e in che modo fare trading online

Milano, 1 ottobre 2021 – Il pianeta del trading è davvero sconfinato ma soprattutto, per sua essenza, è in continua evoluzione e risente delle diverse oscillazioni dei mercati oltre che degli impulsi della tecnologia. La terminologia relativa a questo settore spesso è di difficile comprensione, ragion per cui sono in molti a mantenere le distanze nonostante un interesse o una curiosità di fondo. Quando per esempio si parla dei CFD, acronimo di Contratti per differenza, si sta facendo riferimento a speciali strumenti finanziari che replicano le performance di un asset e che permettono sia di negoziare al rialzo che al ribasso sul prezzo. E’ possibile in questo modo negoziare su indici di borsa, azioni, criptovalute, coppie valutarie e materie prime ma non solo. Sono oltre 20 anni che i CFD esistono e nonostante sia trascorso tanto tempo sono ancora estremamente popolari. Il fatto di offrire l’opportunità di investire stando comodamente a casa via smartphone o computer – anche somme piuttosto contenute – ha permesso loro di ottenere un certo successo presso un pubblico trasversale.

I CFD sono dei contratti standardizzati, che proprio per via di questa caratteristica sono velocemente negoziabili ed estremamente pratici. Non serve infatti firmare moduli o autorizzazioni per fare trading online con i CFD e, inoltre, è altrettanto semplice – sempre senza richiedere autorizzazioni o doverle rilasciare – chiudere delle operazioni. Tali strumenti di investimento sono molto pratici visto che basta solo un clic del mouse per passare dalla presa di una decisione al momento dell’investimento effettivo.

Come funzionano i CFD e come usarli per fare investimenti

Ciascun Contratto per differenza va a replicare esattamente l’andamento di un determinato asset finanziario. Per esempio se fai trading di CFD sarà utile sapere che il CFD Bitcoin replica il prezzo del Bitcoin o che il CFD Eur/Usa replica l’andamento del tasso di cambio tra Euro e Dollaro. Sarà inoltre necessario accedere a una piattaforma di trading CFD specifica, che presenterà alcuni elementi chiave come la lista dei titoli negoziabili, il grafico in tempo reale con i prezzi, le funzioni relative al comando ‘acquista’ o ‘vendi’ e la finestra dell’ordine (qui si piazza l’ordine con stop loss e take profit o altre funzioni).

Fare trading online con i CFD consente di ottenere molti vantaggi, in primis dovremo indicare comodità e velocità ma anche economicità ed estrema praticità. Si può infatti negoziare direttamente online via tablet, computer o smartphone e la burocrazia è solo un lontano ricordo. Non ci sono infatti titoli cartacei da detenere, depositati in una banca e negoziabili solo dietro richieste e consultazioni. Per negoziare i CFD, come accennato, bastano pochi clic così come sarà agevole aprire e chiudere rapidamente le posizioni. In più, sarà utile precisare come con il trading online dei CFD sia possibile trarre un profitto anche da quotazioni che siano in ribasso. In tal caso, non ci sarà allora alcun bisogno di comprare per poi rivendere: sarà sufficiente aprire posizioni di tipo short (o vendita).

L. M.