COVID, MATTEO FORTE (NAZIONALE E LIRICO MILANO): ‘SUBITO CAPIENZA AL 100%, IN MOLTI RISCHIANO DI SALTARE PER ARIA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2021 – “Arrivare in tempi rapidissimi al 100% della capienza oppure molti produttori e impresari dello spettacolo rischiano di saltare per aria”. Lo dice Matteo Forte amministratore delegato di Stage Entertainment e direttore dei teatri milanesi ‘Nazionale’ e ‘Lirico’ dopo il mancato annuncio da parte del Governo di ampliare la capienza di cinema e teatri. “Non possiamo perdere altro tempo, anche perché – prosegue Matteo Forte che in questi giorni ha lanciato la piattaforma social ‘heArt’ dedicata a ogni forma d’arte – le indicazioni che giungono dal musical ‘Pretty Woman’ in cartellone al ‘Nazionale’ fino all’8 gennaio sono chiare e inequivocabili: oltre 20.000 biglietti acquistati in prevendita con una grande voglia di tornare a vivere lo spettacolo in presenza e in sicurezza grazie al green pass”.

Redazione