COVID, MATTEO FORTE (NAZIONALE E LIRICO MILANO): SUPER GREEN PASS A TEATRO SARA’ APPREZZATO. E INTANTO NEL WEEK END NUOVO ‘SOLD OUT’ PER ‘PRETTY WOMAN’

Il Lirico riaprirà il 22 dicembre con ‘Comincium’ di Ale e Franz

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 dicembre 2021 – A Milano e in Lombardia si conferma voglia di socialità e di stare insieme. Anche per questo weekend, infatti, al teatro Nazionale di Milano, per il musical ‘Pretty Woman’, si va verso il tutto esaurito. “Come già avvenuto nei precedenti fine settimana, dovremmo raggiungere il sold out” conferma Matteo Forte, direttore dei teatri milanesi Nazionale e Lirico (che riaprirà i battenti il 22 dicembre, dopo oltre vent’anni, con lo spettacolo ‘Comincium’ di Ale e Franz) e creatore della nuova piattaforma social ‘heArt’ destinato a tutti gli amanti dell’arte. Guardando all’immediato futuro e in particolare al 6 dicembre, data dell’introduzione – anche nei teatri – del ‘super green pass’, Matteo Forte non ha dubbi: “Sono sicuro che il pubblico apprezzerà questa decisione perché fino a ora quello che gli spettatori chiedono è ‘sicurezza’ nell’ambito di uno spettacolo piacevole e divertente. E il ‘super green pass’ va proprio in questa direzione”. “A confortare questa mia convinzione – conclude Forte – sono i dati delle prossime settimane: sia al Nazionale, con ‘Pretty Woman’, sia al Lirico per l’esordio dello spettacolo di ‘Ale e Franz’ le prevendite sono più che soddisfacenti”.