Da Zanche firma il poker al Rally Alpi Orientali su Porsche

(mi-lorenteggio.com) Bormio (SO) / Colico (LC), 23 agosto 2021. Lucio Da Zanche ha vinto su Porsche 911 gruppo B il 25° Rally Alpi Orientali Historic domenica scorsa. Per il pilota bormino pluricampione tricolore ed europeo della specialità è il quarto successo nell’evento udinese, valido quest’anno come sesto round del Campionato Italiano Rally auto storiche, il secondo consecutivo al volante della GT tedesca preparata dal team Pentacar di Colico e gommata Pirelli dopo quello conquistato nel 2019, sempre in equipaggio con il fido navigatore Daniele De Luis (gli altri due arrivarono nel 2004 e nel 2011). Per il duo valtellinese, che ha letteralmente dominato l’edizione 2021 vincendo 4 prove speciali su 6, quello colto sul traguardo di Cividale del Friuli è anche la terza vittoria tricolore della stagione dopo le prestigiose firme poste su Sanremo e Targa Florio a inizio campionato, dove sono sempre più protagonisti sia a livello assoluto sia nel 4. Raggruppamento.

Così ha commentato Da Zanche dopo l’Alpi Orientali: “Abbiamo davvero fatto una bella gara, in stile Sanremo di quest’anno, grazie anche a una squadra e a una Porsche perfette in tutte le prove, che nel finale abbiamo potuto gestire dopo il vantaggio accumulato nei primi passaggi. Non era scontato, anzi, in settimana ero addirittura indeciso sulla mia partecipazione e mi sono presentato quasi all’ultimo. Ma era una ‘scossa’ che ci voleva. Un successo che dedico a Maurizio Pagella, patron della Pentacar, e alla mia famiglia e ai dipendenti della nostra struttura a Bormio: una vittoria che segna una sorta di rivincita rispetto al duro periodo che abbiamo dovuto affrontare, sono felice di condividerla con tutti loro.”.