Dal 16 al 19 settembre torna la Festa popolare di Rifondazione Comunista Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 agosto 2021 – Da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021, nel parco delle Cascine di Chiesa Rossa, quattro giorni di dibattiti, buona musica, buon cibo e compagne e compagni con cui pensare al futuro.Ogni giorno alle 18e30 un dibattito e a seguire spettacoli o musica.Quest’anno la festa è dedicata a quella che deve essere una nuova Resistenza sociale e popolare. A Milano, e non solo, per rendere la nostra città un luogo dei diritti, ancor più dopo tutte le fragilità che la pandemia ha disvelato e che il sistema neoliberista, troppo spesso interiorizzato anche da chi si ritiene di sinistra, ha creato.

Una festa che si colloca in piena campagna elettorale per le amministrative 2021, e che sarà occasione per costruire insieme una proposta politica innovativa e che farà la differenza.Il programma è in via di definizione: seguiranno locandine e dettagli, ma intanto possiamo anticiparvi che sabato 18 ci sarà un dibattito organizzato con la Sinistra Europea dal titolo:

Un altro mondo è possibile, un altro mondo è necessario! 2001- 2021Ogni giorno menù straordinari, oltre naturalmente alla nostra carne alla griglia, e le immancabili salamelle e patatine.Quest’anno torna il bicchiere tematico: potrete comprare a solo 2,50 euro il vostro bicchiere da usare per tutta la festa così da aiutarci a risparmiare sulla plastica.

Inoltre tutti i piatti saranno in Materbi, assolutamente riciclabile, e saremo inflessibili nel chiedervi di buttare la spazzatura differenziando con attenzione.