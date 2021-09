DAVIDE VAN DE SFROOS. SUPER ESORDIO NELLA TOP FIVE FIMI PER IL NUOVO ALBUM “MAADER FOLK”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 settembre 2021 – Super esordio nella top five della classifica FIMI/GFK per MAADER FOLK, il nuovo album di DAVIDE VAN DE SFROOS uscito il 17 settembre per BMG/MyNina, che sancisce il ritorno del cantautore sulle scene musicali a distanza di sette anni dall’ultimo lavoro in studio.

Un ottimo risultato che ripaga la coraggiosa scelta di intraprendere, in 15 tracce, un bellissimo viaggioper abbracciare ancora una volta un linguaggio che è di tutti, radicato nei valori della cultura italiana: viaggio che ora lo riporta al folk e a certi sapori celtici degli esordi, ora lo avvicina a sonorità inedite, curiose e sperimentali, grazie anche alla collaborazione col produttore Taketo Gohara.

Autentica istantanea del sentire odierno di DAVIDE VAN DE SFROOS, MAADER FOLK è una benedizione alla sua terra, una finestra spalancata sulle atmosfere quotidiane di realtà senza tempo e di un mondo intriso di grande dignità e forza di volontà. Una collezione di brani pieni di storia e di storie, che porta con sé lo slancio di speranza e la voglia di respiro per un nuovo viaggio che non dimentica il passato.

Prosegue intanto l’instore tour in presentazione di MAADER FOLK: DAVIDE VAN DE SFROOS incontrerà i fan il 27/9 a ROMA (c/o Galleria Alberto Sordi), il 28/9 a BOLOGNA (c/o Feltrinelli di piazza Ravegnana) e il 29/9 a VERONA (c/o Mura Festival – Bastione di San Bernardino), in attesa di presentare il nuovo lavoro in concerto al Teatro Dal Verme di MILANO, per le due grandi date del prossimo anno (28/2 e 1/3).