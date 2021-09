Design. Riflessioni e sinergie décor da OBLONG Contemporary Art Gallery: con Maurizia Serra di Via della Spiga Wonderful Houses

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 settembre 2021 – Il binomio arte e casa rivendica con ardore la sua percettibilità con un evento firmato Maurizia Serra di Via della Spiga Wonderful Houses e ospitato da OBLONG Contemporary Art Gallery mercoledì 8 Settembre dalle 17.00, in occasione dell’atteso Superdesign Show 2021 September – Special Edition presso la location Superstudio Più, Via Tortona 27, il grande hub da vent’anni portavoce di innovazione e creatività guidato da Gisella Borioli.

“Surprise! L’Arte racconta”, mostra di scultura e pittura contemporanee voluta da Emanuela Venturini e Paola Marucci, vulcaniche fondatrici di Oblong Contemporary Art Gallery con sedi a Dubai e Forte dei Marmi, si terrà dal 4 al 10 Settembre in occasione del Fuorisalone 2021.

L’esposizione, curata da Ettore Mocchetti, coinvolgerà diversi artisti ed esponenti del mondo della cultura. L’Arte come interlocutrice privilegiata del décor: riflessioni su arte, design e forme dell’abitare.

Da questo pensiero il desiderio di OBLONG Contemporary Art Gallery nel coinvolgere, quale rappresentante dell’abitare, Maurizia Serra, titolare e fondatrice di Via della Spiga – Wonderful Houses, leader in Italia nel mondo del real estate luxury, con headquarter a Milano, si conferma punto di riferimento in Italia nel mondo degli immobili di pregio. Maurizia Serra ospiterà i suoi migliori clienti e amici per un cocktail esclusivo (ingresso solo su invito e green pass obbligatorio) all’interno dello spazio MyOwnGallery di Oblong durante il quale il pubblico potrà godere delle

opere esposte, tra tutte l’installazione emozionale sensoriale Marta e l’Elefante di Stefano Bombardieri.

Da oltre 30 anni, Maurizia Serra lavora nel mondo del real estate delle case più belle di Milano, Portofino, Cortina, Londra, con una consulenza qualificata e globale, fianco a fianco del cliente: dalla ricerca iniziale degli immobili alla negoziazione, alle pratiche conclusive legali e amministrative e, grazie anche a questa felice partnership, un’attenzione particolare a suggerimenti home décor.

Durante l’evento Maurizia Serra verrà intervistata, con una piacevole chiacchierata pubblica, dall’architetto Alessandro Ubertazzi.

L’architettura sono le ossa di una stanza, l’arredamento è il cuore, e l’arte è l’anima, (Terri Lind Davis, guru mondiale dell’Interior Design), mai frase fu più congeniale all’occasione.

