Diritto d’autore sui contenuti online, webinar della Camera di commercio il 16 dicembre in vista del nuovo decreto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 dicembre 2021 – “Tutela del diritto d’autore sui contenuti on line” è il tema dell’ultimo incontro di giovedì 16 dicembre dalle 14:30 alle 17 del ciclo di seminari organizzato dall’Ufficio di Proprietà Intellettuale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Il dibattito verte sulla tutela del diritto d’autore nei contenuti online. L’incontro ha come focus gli strumenti di tutela, offerti dal nostro ordinamento, per la protezione e la gestione del diritto d’autore ed affronta gli aspetti più controversi emersi dalle casistiche reali. Questo seminario del 16 dicembre del ciclo M’Invento, sui temi della proprietà intellettuale, è attuale. Il tema della tutela del diritto di autore sui contenuti on line è stato oggetto del recente decreto di attuazione della direttiva 2019/790 Copyright che entra in vigore il 22 dicembre. Il responsabile scientifico, avv. Michela Maggi, parlerà della responsabilità dei provider nella condivisione dei contenuti on line anche alla luce del nuovo decreto. Seguiranno la relazione del professor Sarti, sulla protezione delle pubblicazioni giornalistiche, gli interventi istituzionali dell’avv. Splendore di FIEG, Federazione Italiana Editori di Giornali e del dott. Esposito dell’Associazione Italiana Editori. Iscrizione al link https://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/seminari/tutela-del-diritto-d-autore-sui-contenuti-on-line/2620

Redazione