DISABILITÀ, ASSESSORE LOCATELLI ALLA GIORNATA DELLA ‘MOTOTERAPIA NAZIONALE’

(mi-lorenteggio.com) Pontinvrea/SV, 28 luglio 2021 – Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, ha partecipato oggi a Pontinvrea (Savona) alla Mototerapia Nazionale 2021, una giornata all’insegna dello sport e dell’abbattimento delle barriere per le persone con disabilità, arrivate da tutto il Nord Italia per questo appuntamento.

La mototerapia, che prevede di far provare alle persone con disabilità un’esperienza unica a bordo di una moto o di un quad, è stata inventata proprio a Pontinvrea 12 anni fa dall’atleta Vanni Oddera, che da allora porta la sua missione non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

“Quando parliamo di mototerapia – ha dichiarato l’assessore – parliamo di momenti individuali o di gruppo in cui i ragazzi con diverse fragilità possono vivere un’emozione straordinaria in grado di stimolare le loro abilità e anche a volte reazioni positive e inaspettate che rimettono in gioco la persona. L’esperienza a bordo delle due ruote ha sui ragazzi degli effetti terapeutici, tra cui la riduzione della percezione del dolore e dello stress, oltre ad un aumento delle emozioni positive a discapito di quelle negative. Il rilascio delle endorfine contribuisce infatti anche chimicamente al benessere delle persone fragili”.

“Quella di oggi è stata una giornata speciale e i sorrisi sul volto dei tanti ragazzi presenti a Pontinvrea e dei loro genitori ne è una conferma. Solo pochi mesi fa ho avuto l’onore di ospitare in piazza Città di Lombardia un evento di mototerapia con Vanni Oddera: il mio impegno – ha detto l’assessore Locatelli – è quello di promuoverla in tutti i contesti e farla conoscere il più possibile, per portare gioia e sollievo alle persone fragili e per dimostrare che andare oltre le barriere non solo è possibile, ma è anche bellissimo”. “Regione Lombardia – ha concluso Locatelli – sarà sempre in prima linea per promuovere e sostenere il riconoscimento della mototerapia anche a livello nazionale”.