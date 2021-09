Dispensa Emilia apre a CityLife Shopping District

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2021 – Dispensa Emilia, il brand che da oltre 17 anni ha puntato su identità e territorio per costruire una solida filosofia aziendale che consente di preservare i sapori della tradizione culinaria emiliana proponendoli in chiave moderna e innovativa torna a puntare su Milano, questa volta negli spazi di CityLife Shopping District per inaugurare il 30 settembre il terzo locale nel capoluogo lombardo. Un ulteriore segnale che conferma la solidità di un marchio la cui proposta gastronomica consente da colazione a cena di gustare i prodotti che hanno reso Dispensa un riferimento per gli amanti della buona cucina.

Una nuova apertura che consolida il processo di crescita del brand emiliano che, nonostante il periodo difficile, negli ultimi mesi ha continuato ad investire in nuovi spazi. Nella nuova sede milanese di Dispensa Emilia, aperta tutti i giorni a pranzo e cena, saranno disponibili 100 posti a sedere e un menu strutturato sui sapori della tradizione emiliana, gnocco fritto, tigelle e tagliatelle, da poter gustare comodamente seduti al tavolo o scegliendo i servizi di delivery e asporto totalmente contactless App&Go, tutti fruibili attraverso l’App Dispensa Emilia.

Un piano di crescita basato sulle persone

“Dispensa è un modo d’essere, una filosofia nella quale si ritrovano anche i clienti che mettiamo sempre al centro del nostro progetto ”: le parole di Alfiero Fucelli, Presidente e Amministratore Delegato di Dispensa Emilia, sottolineano l’approccio etico e professionale che ha permesso al brand di consolidare nel tempo i propri valori, partendo da un piccolo chiosco a Casalecchio di Reno e riuscendo a dar vita a una realtà aziendale fondata su rela zioni umane e rispetto per dipendenti e clienti. “Siamo partiti nel 2004 senza dar nulla per scontato, con l’obiettivo di poter far vivere alle persone un’esperienza buona, rilassata e divertente, mettendo i piatti della tradizione al centro della nostra offerta. L’apertura di CityLife Shopping District ci riempie di orgoglio in quanto ci consente di portare la nostra offerta all’interno di uno spazio prestigioso e diventato da tempo un punto di riferimento per il tempo libero dei cittadini milanesi.

200 nuove assunzioni

Il processo di espansione di Dispensa Emilia ha portato il brand da Modena a Firenze, Verona, Milano e i suoi dintorni. Le nuove aperture oltre a rafforzare la solidità del marchio emiliano hanno una importante valenza economica, poiché i 10 nuovi locali del 2021, porteranno all’assunzione di circa 200 dipendenti, 20 dei quali nella sola sede di CityLife Shopping District, contribuendo a dare un segnale positivo per il territorio in un momento storico difficile.

Una cucina dinamica e gustosa

Prodotto, storia, volti, qualità: gli elementi chiave sui quali Dispensa Emilia ha costruito una proposta di cucina tradizionale in chiave moderna, senza stravolgimenti, una formula di ristorazione dinamica e gustosa che fa del comfort food d’eccellenza il proprio fiore all’occhiello, portando in tavola piatti che soddisfano la vista ed il palato. La mission aziendale consiste nel riuscire quindi ad innovare conservando l’identità dei sapori, perseguire continuamente la qualità senza compromessi e non tradire la fiducia dei clienti (ogni singolo piatto viene valutato per lungo tempo prima di poter essere inserito a menù), perché la filosofia di Dispensa Emilia è ‘poche cose fatte bene’. A tutto ciò si aggiunge la realizzazione di un centro produttivo a Modena, la Cucina della Dispensa, che da marzo del 2019 sforna quotidianamente gran parte dei prodotti che poi vengono cucinati in diretta nei singoli ristoranti.

La tigella

Nel menu di Dispensa Emilia è possibile scegliere tra gnocco fritto e tagliatelle, tortellini e ricche insalate con prodotti del territorio, ma la vera protagonista è la tigella: la ricetta esclusiva fatta di farine macinate a pietra e cereali consente di dar vita a questi golosi dischi di impasto che, una volta preparati nella Cucina della Dispensa a Modena, arrivano sui singoli ristoranti dove finiscono di lievitare prima di essere cotti e farciti al momento. In menu sono presenti in diverse versioni, dalle Classiche alle Ortolane, dalle Sfiziose alle Imperdibili scegliendo tra ‘la Tradizionale’ con battuto di lardo e grana, ‘la Bolognese’ con ragù di carne o la ‘Baciami ancora’ con cipolle caramellate al balsamico.

Un format easy, informale e tecnologico

La qualità della proposta gastronomica è la protagonista di un format apprezzato sotto ogni punto di vista: da Dispensa Emilia è infatti possibile ordinare in cassa in modo facile e veloce per poi essere serviti al tavolo come in un ristorante. Una realtà, quella del brand emiliano, che rispetta prodotti e ricette della tradizione, ma che al tempo stesso è al passo coi tempi anche dal punto di vista tecnologico grazie all’APP che consente di ordinare e pagare comodamente al tavolo, senza fare la fila e in modalità totalmente contactless, oppure ordinare un asporto da ritirare una volta arrivati sul punto vendita.