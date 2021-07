Droga nella moka: la Polizia di Stato arresta spacciatore a Cologno Monzese

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2021 – pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Sesto San Giovanni hanno arrestato un cittadino italiano, 63enne pluripregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di un’attività investigativa, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’appartamento dell’uomo a Cologno Monzese (MI) e, all’interno di un armadio della cucina, gli agenti hanno rinvenuto una moka da caffè con 18 grammi di cocaina occultati nella caldaia della caffettiera e, nel filtro dosatore della stessa, 9 involucri di cocaina per un peso totale di oltre 20 grammi.

In cucina, inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato della mannite, sostanza utilizzata per il taglio della droga, per un peso complessivo di 23.25 grammi, due bilancini di precisione, un coltello, una macchina per creare il sottovuoto, materiale per il confezionamento della droga e una pistola giocattolo riproduzione del modello Revolver.

Redazione