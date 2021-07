DUE DONNE MORTE IN UN CAMPO: RINTRACCIATO L’AGRICOLTORE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2021 – Il bracciante agricolo identificato dai carabinieri sostiene di non essersi accorto di aver investito le due donne, Hanan Nekhla, 32anni e Sara El Jaafari, 28 anni, trovate morte, ieri sera, in un campo al confine tra San Giuliano Milanese e Locate di Triulzi.

Le ricerche delle due donne erano iniziate venerdì mattina, quando al numero di emergenza 112 è giunta una chiamata da una donna, che in arabo, chiedeva soccorso per un incidente con un trebbiatrice. Ma, il telefono della donna si è spento ed è stata attivata la geolocalizzazione. La donna ha riferito di essere nei campi tra Milano e il territorio del Comune di San Giuliano Milanese.

I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese hanno subito avviato le ricerche, anche con elicotteri del 118 e del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio, nella zona dove era stato localizzato il cellulare della donna, ossia in via Toscana a San Giuliano Milanese, in aperta campagna.