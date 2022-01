DUE INTERVENTI DI SOCCORSO A VALLE IMAGNA (BG) E MOGGIO (LC) A LIETO FINE

(mi-lorenteggio.com) VALLE IMAGNA (BG), 7 gennaio 2022 – – Intervento stasera per la VI Delegazione orobica del Soccorso alpino. Un escursionista era partito dal laghetto Pertus per una passeggiata in direzione del Monte Ocone, nel territorio del comune di Sant’Omobono Terme, frazione di Valsecca. Stava rientrando ma nei pressi della località La passata ha perso il sentiero e ha sbagliato percorso. Era già buio e allora ha chiesto aiuto. La centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino e i Vigili del fuoco. Poco dopo, le squadre del Soccorso alpino lo hanno rintracciato in località Convento, a circa 1250 metri di quota. Era illeso ma disorientato e si trovava in una zona impervia. I soccorritori lo hanno accompagnato a valle.

Un altro Intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 7 gennaio 2022, per il Soccorso alpino lombardo. Un uomo, un signore di 82 anni, era uscito per una passeggiata, salendo dai Piani di Artavaggio lungo il sentiero che porta verso il Passo della Culmine. Era da solo e stava scendendo verso il paese. Alcuni passanti hanno pensato che forse era in difficoltà e allora hanno ritenuto opportuno, per precauzione, di informare il 112. La centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino, Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. Una squadra di soccorritori è salita con la funivia ed è scesa, un’altra invece ha compiuto il percorso in salita; poco dopo, infatti, lo hanno trovato. Era a circa 1300 metri di quota, stava bene ma lo hanno accompagnato alla sua auto. L’intervento è cominciato verso le 16:50 ed è finito alle 18:30.