È tempo di festa a Bernate, Besate, Boffalora e Robecco sul Naviglio

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 1 settembre 2021- Nei Comuni dell’Ovest Milanese, dopo la pausa estiva, si riparte con un graduale ritorno alla normalità anche sul fronte delle manifestazioni pubbliche per il tempo libero, cui si può partecipare rispettando le misure di sicurezza anti Covid-19, le diverse disposizioni degli enti organizzatori e mostrando quando richiesto il “Green Pass” per accedere ad eventi specifici. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Comuni dei Navigli, ecco una selezione degli appuntamenti che si svolgeranno nel mese di settembre nei Comuni di Bernate Ticino, Besate, Boffalora sopra Ticino e Robecco sul Naviglio.

A Bernate Ticino, nell’ambito della 36ª edizione del “Settembre Bernatese” che comprende momenti di spettacolo, di arte varia, esposizioni di hobbisti e piccolo artigianato locale ma anche occasioni editoriali di grande interesse ed impatto tra la popolazione, sabato 4 settembre 2021 alle ore 21.00, si terrà la processione notturna sul Naviglio Grande con battelli un tempo stilizzati per il trasporto dei sassi estratti dal fiume Ticino. Mentre domenica 5 settembre, con partenza alle ore 16.30 dal ponte di Castelletto di Cuggiono, si svolgerà “La Regata sul Naviglio Grande”.

A Besate, nell’ambito dell’edizione 2021 del “Festòn da Besà” sabato 4 settembre alle ore 21.00, presso il Centro Sportivo “Al Parchetto”, si terrà lo spettacolo comico ad ingresso libero “Besatecircus” e nella giornata esposizione fotografica (che continuerà il giorno dopo), vetrine a tema a cura dei commercianti ed estrazione della “Lotteria del Festòn”. Domenica 5 settembre, in programma altri eventi, tra questi: biciclettata, corsi di pittura e teatro, laboratori per bambini e alle ore 18.00, presso la biblioteca comunale, l’incontro con l’autrice del libro “Le radici del Caprifoglio” Maria Pia Trevísan. Inoltre, dal 3 al 7 settembre, nei pressi del Centro Civico, sarà attivo il Luna Park.

A Boffalora sopra Ticino, da sabato 11 a domenica 19 settembre 2021 si svolgerà la 44ª edizione della Festa della Sücia, il cui programma integrale può essere consultato on line sul sito web www.boffaloraticino.it. Inoltre, nell’ambito della manifestazione, è stata indetta la 3ª edizione del concorso fotografico aperto a tutti i fotoamatori dal titolo “Boffalora…Tu come la vedi?”. Ogni partecipante dovrà consegnare via mail entro il prossimo 8 settembre la scheda di partecipazione compilata da scaricare dal sito web, nonché tre fotografie a colori o in bianco e nero e in formato elettronico. Domenica 19 settembre le foto saranno esposte e poi verranno premiati i tre migliori fotografi.

A Robecco sul Naviglio, venerdì 3 settembre 2021 alle ore 20.45, presso la tensostruttura “Cav. Angelo Mantegazzini”, per iniziativa dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con le associazioni sportive cittadine, si terrà l’evento “Oscar Sportivi Robecchesi – In memoria di Pino Barenghi”. Nel rispetto delle limitazioni anti Covid-19, l’ingresso potrà avvenire solo su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. È obbligatorio il Green Pass. Sabato 4 settembre dalle ore 19.00, si svolgerà “La Notte Bianca Dantesca” dedicata al Sommo Poeta, con recitazione, musica e cucina, attraverso percorsi che avranno come location Parco Archinto a ridosso del Naviglio Grande, l’Oratorio in piazza XXI Luglio e Villa Terzaghi. L’evento è promosso da Comune e Pro Loco in collaborazione con commercianti e associazioni. Domenica 5 settembre si svolgeranno le cerimonie religiose legate al Santo Patrono, in particolare la celebrazione della Santa Messa alle ore 11.00 con il tradizionale “rito del Faro”, una antica tradizione della liturgia ambrosiana dove si brucia il pallone in allusione al sacrificio della vita del martire che si festeggia. Lunedì 6 settembre, infine, alle ore 17.00, presso il Parco di Villa Terzaghi, per iniziativa dell’Amministrazione comunale, verranno inaugurate le Panchine Rosse, a sostegno della prevenzione e della lotta contro la violenza sulle donne.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio oppure inviare una mail a turismo@consorzionavigli.it.