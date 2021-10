E_mob 2021, festival della mobilità elettrica: la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è tra i promotori

Milano, 7 ottobre 2021 – È ormai imminente l’avvio di e_mob 2021, 5° Festival della mobilità elettrica, che dopo un’edizione 2020 totalmente digitale torna finalmente in presenza. Scenario della manifestazione sarà il centro di Milano, con un’area espositiva che da sabato 16 a martedì 19 ottobre si estenderà da Piazza Duomo a Piazza Cordusio, passando per Via Mercanti; e due giornate di convegni all’interno del prestigioso Palazzo Giureconsulti, lunedì 18 e martedì 19.

La comunità di e_mob, che raccoglie attori pubblici e privati impegnati nel settore italiano della mobilità elettrica, ha l’ambizioso obiettivo di tracciare la via per “un’altra mobilità possibile” – come recita il titolo della manifestazione. Punta infatti a incidere nell’agenda nazionale del PNNR suggerendo passi concreti verso la decarbonizzazione dei trasporti. Decarbonizzazione che non si configura come la sola sostituzione del parco veicoli con motore a combustione interna, bensì come un cambio di prospettiva generale: da qui la scelta di dare spazio, tanto nell’esposizione quanto nei convegni, a veicoli elettrici per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità come la gestione dei rifiuti, per la logistica specie di ultimo miglio, per la micromobilità come cargo bike a pedalata assistita.

Un altro aspetto importante di questa edizione di e_mob è la scelta di fare squadra con le imprese italiane del settore. In questo senso il 14 ottobre andrà in scena una pre-conferenza nell’auditorium “Testori” di Palazzo Lombardia, che presenterà un accordo per la creazione della filiera della seconda vita delle batterie e ne affronterà risvolti tecnico-scientifici, legislativi, politici. All’evento parteciperà anche Innovhub Stazioni Sperimentali per l’industria, l’azienda partecipata da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi che si occupa di ricerca e innovazione.

E ancora, nella seconda giornata di convegno del 19 ottobre si affronterà una sessione sulle prospettive di sviluppo per nuove imprese e figure professionali del settore con la partecipazione di Formaper, azienda speciale della Camera di commercio di Milano che si occupa di formazione. Anche in questo caso si punta a un partenariato, ma con l’obiettivo di coordinare la formazione delle professionalità legate alla mobilità elettrica, non solo dei giovani non ancora entrati nel mondo del lavoro, ma anche per la riqualificazione della forza lavoro adulta già attiva nella mobilità endotermica

Per approfondire il ricco programma del 5° Festival della mobilità elettrica, si rimanda al sito web ufficiale www.emob-italia.it

***

“e_mob” è un coordinamento di istituzioni, aziende e associazioni attive nel promuovere la mobilità elettrica come strumento per rendere più sostenibile il comparto dei trasporti. Organizza il Festival e_mob, il più importante evento in Italia legato ai temi della mobilità elettrica col fine di diffondere la cultura di un sistema ambientale sostenibile, anche tramite la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica.

Comitato promotore

Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, A2A, ATM, Class Onlus, Consorzio Cobat, Edison, Enel X, Gruppo Hera.

Comitato scientifico

Coordinatori: R.S.E. – Ricerca Sistema Energetico; MOTUS-E; AMAT – Agenzia Mobilità Ambiente Territorio, Innovhub- Stazioni Sperimentali per l’industria; Partecipanti: Agens; Amsa, Anfia – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, Confindustria Anie, Confindustria Cisambiente, Confindustria Ancma, Rfi – Rete ferroviaria italiana, Utilitalia.

Patrocini

Anci, Ministero della Transizione ecologica, Fondazione Cariplo

Media partner principale

LifeGate

Media partner

Citynews, Ecomobile, Oggi Green