Elezioni 2021, le liste e i candidati a sindaco e Consiglio comunale a Rho

Voto a Rho il 3 e 4 ottobre: quattro in corsa per la carica di sindaco, 15 le liste e 318 gli aspiranti consiglieri comunali

(mi-lorenteggio.com) Rho, 14 settembre 2021 – Sabato 4 settembre è scaduto il termine per la presentazione di liste di candidati al Consiglio Comunale e alla carica di sindaco di Rho in Comune: tutte le liste sono state accolte.

Quattro i candidati alla poltrona di primo cittadino: Andrea Orlandi, Daniele Paggiaro, Uberto Re, Andrea Savi. Gli aspiranti consiglieri comunali sono invece 318, suddivisi in 15 liste: il più giovane è il neo maggiorenne Andrea Morelli, classe 2003 (Lista Rho per la Famiglia), mentre il più anziano è Alfio Leoni, classe 1938 (Lista Rifondazione Comunista).

I cittadini di Rho sono chiamati a eleggere il sindaco e i 24 componenti del Consiglio Comunale domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale ballottaggio il 17 e 18 ottobre.



Ecco i candidati, nell’ordine di comparizione definito per estrazione dalla Commissione elettorale.



Andrea Orlandi è sostenuto dalle liste: Rho Casa Comune (24 candidati); +Rho (19 candidati); Partito Democratico (24 candidati); Lista Civica Rho (24 candidati); Italia Viva (17 candidati).

Daniele Paggiaro è sostenuto dalle liste: Lega Salvini Lombardia (24 candidati); SiAmoRho (24 candidati); Forza Italia (20 candidati); Fratelli d’Italia (21 candidati).

Uberto Re è sostenuto dalle liste: Centro Destra Uberto Re Sindaco (24 candidati); Rho per la Famiglia (19 candidati); Autonomi e Partite IVA (16 candidati); Gente di Rho con Tizzoni (20 candidati).

Andrea Savi è sostenuto dalle liste: Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea (23 candidati); La Sinistra Rho (19 candidati).



Tutte le liste e i candidati sono pubblicati sul sito del Comune di Rho o a questo link: https://www.comune.rho.mi.it/it-it/amministrazione/elezioni-referendum/elezioni-amministrative-comunali-2021