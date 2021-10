Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre: ecco le curiosità su comuni e corpo elettorale

I comuni al voto interessati dalla prossima tornata elettorale del 3 e 4 ottobre per le elezioni amministrative 2021 sono oltre 1.100 come riporta l’elenco aggiornato. L’appuntamento elettorale interesserà circa 12 milioni di elettori. Questi ed altri dati in dettaglio sono stati diffusi in un documento pubblicato sulle pagine del sito del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

L’elenco riferito agli enti locali appartenenti a Regioni a statuto ordinario, come sottolinea il dipartimento, è suscettibile di aggiornamenti a seguito di provvedimenti che dovessero intervenire successivamente alla data della sua pubblicazione.

Da oggi è consultabile online sul sito del ministero dell’Interno il “dossier sulle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021” per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e quella dei consigli circoscrizionali.

Realizzato dalla direzione centrale per i Servizi Elettorali del dipartimento per gli Affari interni e territoriali, diretto dal prefetto Claudio Sgaraglia, è disponibile sia nella versione integrale sia per singoli argomenti utilizzando gli appositi riferimenti ipertestuali.

Il volume contiene informazioni sulle fasi del procedimento elettorale e sugli enti interessati al voto, con approfondimenti tematici, cenni storici, tabelle, grafici e statistiche. Ampio spazio, quindi, al percorso del voto amministrativo in Italia – e ai mutamenti politici e sociali nazionali che hanno prodotto l’attuale sistema di elezione dei sindaci e dei consigli comunali – e a dati e confronti riferiti agli enti e agli elettori interessati al voto (con indicatori geografici, politici ecc.).

Tra i dati più significativi contenuti nel dossier, quello sulla presenza femminile che fa registrare le candidature a sindaco di 535 donne su un totale di 2.855 (il 18,6%) mentre quelle alla carica di consigliere comunale sono 26.011 su 62.294 (pari al 41,7% del totale). Riguardo invece l’età media dei candidati, su 145 candidati nei 17 comuni capoluogo di provincia delle regioni a statuto ordinario, 9 rientrano tra i 18 e i 35 anni (il 6,2%), 26 tra i 36 e i 45 anni (il 18%) mentre il 76% ha più di 46 anni e sono oltre i 64 anni i restanti 35 candidati (pari al 24%).

Sono presenti anche alcune curiosità come, ad esempio, il comune con il corpo elettorale meno numeroso (Morterone, in provincia di Lecco, con 27 elettori) e quello più numeroso (Roma, con 2.359.250 elettori), il numero dei diciottenni neo-elettori (a Roma il più alto numero di diciottenni che votano la prima volta con 22.902 elettori di cui 11.698 uomini e 11.204 donne) e gli enti nei quali non sono state presentate liste.