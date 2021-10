Elisoccorso in notturna in azione per incidente tra Cusago e Trezzano: ferita bimba di 10 anni – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Cusago, 7 ottobre 2021 – Questa sera, intorno alle ore 20.00, in viale Europa, all’altezza del civico 83, strada che collega Cusago a Trezzano sul Naviglio, in un incidente in un parcheggio tra un moto e un veicolo, una bambina di 10 anni e un uomo di 47 anni sono stati soccorsi dal personale sanitario di due ambulanze, mentre, da Brescia è giunto l’elisoccorso attrezzato per i voli in notturna, che è atterrato in mezzo a viale Europa. I feriti, dopo le prime cure, sono stati trasportati entrambi in codice giallo in ospedale. La bambina è stata trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda, l’uomo all’ospedale San Carlo.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che oltre a coadiuvare le operazioni di soccorso, hanno deviato il traffico per permettere la partenza dell’elicottero.

V. A.